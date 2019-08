Nord universitet og Kystvakten med intensjonsavtale

Sortland

Nord Universitet og Kystvakten skal samarbeide om å utvikle arktisk, maritim kompetanse i nordområdene, meldes det i en pressemelding.

Kommandør Steve Olsen i Kystvakten sier til VOL at intensjonsavtalen kan føre til at Kystvakten både bidrar med personell til utdanning, og at Kystvakten selv deltar for å øke sin kompetanse.

Olsen peker på at Nord Universitet er en del av et stort internasjonalt nettverk.

– Kystvakten og Nord Universitet er hele tiden interessert i å utvikle ny utdanning og kompetanse for nordområdene, sier Olsen.

Praktisk

Han peker på «Polarkoden» som ett eksempel. Polarkoden ble innført i 2017 og siller krav til fartøy og mannskap som skal operere i de nordligste farvannene. Olsen peker på slepeberedskapen, som et annet område det kan være aktuelt å utvikle ny kompetanse.

– Kystvakten har masse praktisk erfaring fra å operere i Nordområdene, Nord Universitet har mye akademisk kompetanse på nordområdene, sier Olsen.

Formaliserer

Intensjonsavtalen formaliserer et godt samarbeid mellom partene gjennom flere år. Sjef (for) Kystvakten, Flaggkommandør Ottar Haugen, sier at Kystvakten er opptatt av bedre samarbeid og økt fokus på sikkerhet og beredskapskompetanse i nordområdene.

–Vi har et felles mål om å øke sikkerheten og bedre beredskapen i nord. Dette krever kunnskap. Det er flott om vi gjennom denne intensjonsavtalen kan styrke både kunnskapsbyggingen og formidlingen av kunnskap», sier Haugen.

Nord universitet leder i dag et fagnettverk med 25 universitet og forskningsinstitutt som har fokus på sikkerhet og beredskap i nordområdene.

–Den norske kystvakten sitter på en unik kompetanse om nordområdene som er svært verdifull for våre studenter og for fagmiljøet som helhet», sier leder for dette nettverket, professor Odd Jarl Borch ved Nord universitet.

Omfattende

Kystvakten har over flere år bidratt til Øvelse Nord, som er landets største samvirkeøvelse arrangert av Nord universitet. Kystvakten var videre med og startet SARex-prosjektet. Dette er et prosjekt som gjennom praktiske og realistiske øvelser på Svalbard de siste fire årene har vært med på å sette fokus på manglende- og dårlig redningsutstyr.

Nord universitet har i samarbeid med de maritime fagskolene i nord bidratt til videreutdanning av personell i Kystvakten. Gjennom dette partnerskapet kalt Maritim Campus Nord utvikles nå en rekke kurs som er skreddersydde for operasjoner i arktiske farvann med innspill fra blant annet Kystvakten. Gjennom bruk av avanserte simulatorer og et eget sikkerhets- og beredskapsledelseslaboratorium, NORDLAB, kan Nord universitet knytte seg opp mot universiteter og maritime fagskoler i hele Europa. Dette nettverket utvides nå til Asia.

–Vi kan nå bidra med å spre kompetanse til alle aktører som ønsker å operere i nordområdene, for eksempel transportskip som skal gjennom den nordlige sjørute og cruiseskip langs norskekysten og rundt Svalbard», sier koordinator Hege Christin Stenhammer ved NORDLAB.