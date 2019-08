Arrangerer kodeøkt – lærer ungene robotstyring

Sortland

Under Arctic Race of Norway blir det aktivitet overalt, også på Newtonrommet. Firmaet First Scandinavia, som står bak Newtonrommene og konseptet First Lego League, står bak arrangementet i samarbeid med Equinord.

Kodeøkter holdes både på Sortland og i Svolvær.

– Dette er for barn i alderen åtte til 16 år, og det er helt gratis å delta, sier Marita Svartsund som jobber i First Scandinavia.

Får bygge egen robot

De yngste fra åtte til 12 år får bygge sin robot og programmere den til å utføre forskjellige oppgaver.

– Det handler rett og slett om å bygge en robot, med støtte fra meg og Newton-lærere. Hver økt er 75 minutter lang, slik at man skal holde ut uten å bli for sliten, sier hun.

På Sortland blir det tre bolker, for barn fra 8-12 år og 12-16 år. Equinord som er tungt innen på sponsorsida sørger for premier og giveaways til deltakerne.

– Målet er ei inspirerende økt. Vi skal inspirere deltakerne slik at de synes det er kjekt å programmere. Å programmere er allerede kommet på forslag til ny læreplan og er noe alle vil møte i løpet av den tiårig grunnskole i framtida, sier hun.

Et innblikk

På Newtonrommet har man holdt på med programmering i mange år.

– Man trenger ikke, men det er tillatt å ha med en forelder. Kanskje spesielt for den yngste aldersgruppa er det greit å ha med noen, sier Svartsund, som nylig flyttet fra Sortland til Bodø.

– Jeg synes det er litt artig. Jeg begynte i ny jobb og skal tilbake til Sortland første uka. Det er artig å være med på slike opplegg. Og jeg tror det også for foreldre som er interessert kan være spennende å bli kjent med hva som skjer på Newtonrom, sier hun.

Normalt skjer undervisninga på disse rommene i skoletida, og da blir foreldrene stående litt på sidelinja. Lørdag blir det altså en sjelden mulighet til et innblikk.

– Artig å se unger lykkes

Det finnes mange typer programmeringsverktøy, og det trenger ikke være en robot.

Lego er en enkel vei inn til programmering, siden det er noe som er kjent for unger.

– De aller fleste har bygget med lego, og da er det ikke så skummelt. Det er ikke vanskelig, men veldig artig å styre en robot og få den til å gjøre akkurat det du har lyst til. Det er så artig å se unger når de lykkes i det de holder på med. Det er rett og slett utrolig artig å undervise i denne typen aktiviteter, slår Marita Svartsund fast.