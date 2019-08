Suksess for Arctic Race - Challenger og VSK

Sortland

Amatørrittet var todelt, der én løype var på 45 km uten tidtaking og der én løype var på 93 km der det igjen handlet om å være først over mål. Målgang for begge rittene var på Storheia på Stokmarknes.

Leder for Vesterålen Sykkelklubb, Torben Jenssen, uttalte før løpene at rittene var å regne for en suksess.

– Ja, det må være lov å være fornøyd på en dag som i dag. Ikke bare skinner sola, tenk det er nesten ikke vind heller. Og med så mange sykkelglade deltakere, fra både fjern og nær, så må vi ha lov å være fornøyde i dag. Absolutt en suksess på alle måter, redegjorde Jenssen før avgang.

Se video av starten på løpet her.