Mest glede på Sortland, mest sorg i Andøy

Sortland

Hadsel og Sortland har den største veksten, mens Andøy har den største tilbakegangen.

Det bodde 32.490 mennesker i Vesterålen og Lødingen ved inngangen til andre kvartal. Ved utgangen bodde det 32.254 mennesker. Det er en samlet vekst på 64 personer.

Hadsel har den største veksten med 42 personer. Det tilsvarer en økning på en halv prosent i kvartalet.

Hele veksten kommer som følge av tilflytting og innvandring. Hadsel hadde nemlig et fødselsunderskudd på fem personer i kvartalet.

Sortland og Andøy var for øvrig de to eneste kommunene som hadde fødselsoverskudd. Sortland hadde seks og Andøy hadde to. Fødselsoverskuddet måles ved antallet fødte minus antallet døde i kvartalet. Andøy hadde størst nedgang i utflytting, som også måler nettoeffekten av inn- og utvandring. I alt forsvant 20 andværinger på denne måten.

Samlet hadde Vesterålen og Lødingen et fødselsunderskudd på 14. Det er dermed tilflytterne og innvandrerne som sørger for befolkningsvekst. I andre kvartal var nettoeffekten 78 personer.

Inngang Fødselsoverskudd Inn/utflytting Folkevekst Utgang % endring Kommune 2019K2 2019K2 2019K2 2019K2 2019K2 2019 K2 Lødingen 2 062 0 14 14 2 076 0,7 Hadsel 8 079 -5 47 42 8 121 0,5 Bø 2 607 -9 6 -3 2 604 -0,1 Øksnes 4 437 -8 3 -5 4 432 -0,1 Sortland 10 557 6 28 34 10 591 0,3 Andøy 4 748 2 -20 -18 4 730 -0,4 Totalt 32 490 -14 78 64 32 554 0,2

Folketallsendringen per 30. juni er særdeles viktig for kommunene. Det er nemlig ved denne datoen statstilskuddet for neste år fastsettes.

Folketallsutviklingen for det siste året gir mest glede på Sortland og mest sorg i Andøy. Sortland har økt folketallet med 118 personer siden andre kvartal i fjor, mens Andøy er blitt 96 færre. Det kommer til å gi utslag når statstilskuddet fra staten skal fastsettes for neste år.

Også Bø og Øksnes risikerer å tape penger. Øksnes har blitt 79 færre innbyggere det siste året og Bø har blitt 25 færre.