Lå 28 prosent foran fjorårets billettsalg i juli

– Da juli var ferdig lå vi 28 prosent foran fjorårets billettsalg. Dette viser at folk kjøpet billetter enda tidligere enn før. Jeg får daglig telefoner fra folk som er redd for at billettene er utsolgt, sier Meisterlin til VOL, men legget til at det største salget skjer de siste dagene før festivalstart.

– Vil være med fra innsiden

Med kun få dager igjen til festivalstart, holder flere titalls frivillige i disse dager på med forberedelser og opprigging. Promosjefen sier at de var spente på hvordan interessen blant frivillige ville være siden det var Arctic Race of Norway sist helg.

– Å få frivillige til nedrigging på søndag er alltid litt vanskelig, men det har gått veldig fint. Vi har rundt 200 frivillige, og det er flere av disse som har vært med tidligere år. Vi merker at folk ønsker å være med på denne festen fra innsiden, og det forstår vi som de siste ukene før festivalen jobber døgnet rundt veldig godt. Det betyr veldig mye for folk å oppleve det samholdet og den stemningen som er her, sier Meisterlin.

I tillegg til de rundt 200 frivillige og de ansatte i Deadline Media, kommer det hvert år 50 stykker fra Røde Kors i Kvæfjord for å bidra.

– Når det gjelder oppriggingen fikk vi jo en liten tyvstart i år siden vi arrangerte Pedalfesten sist helg. Dermed står allerede VIP-teltet oppe, og dermed slipper vi å sette opp dette nå når vi vanligvis ville gjort det, sier promosjefen.

Tredoblet på fem år

I år har Fæsterålen artister som Madcon, A1, Cascada, Kevin Boine og Marion Ravn på plakaten. Meisterlin og resten av gjengen bak festivalen er selvfølgelig veldig fornøyd med årets lineup. Hva som kommer til å bli den store høydaren, synes han derimot er veldig vanskelig å svare på.

– Jeg tror at Resirkulert kommer til å overraske mange, og det samme tror jeg med Virkelig. Sistnevnte spilte på Parkenfestivalen forrige helg og fikk veldig gode anmeldelser. Ellers så tror jeg at de store bandene kommer til å leve opp til folks forventninger, sier han.

– Kan du si noe om budsjettet til Fæsterålen?

– Nei, det kan jeg ikke. Det jeg kan si er at det blir vanskeligere og vanskeligere å booke band fordi at de lever på artisthonorarene. Dermed er det mye dyrere å booke inn nå enn det var for fem år siden, og vi er helt klart avhengige av de sponsorene vi har. Fæsterålen er ikke noe overskuddsprosjekt, men noe vi gjør fordi at det er kult å skape noe slikt selv, sier han.

At artistene tar mesteparten av budsjettet er klart, og ifølge festivalsjef Stein Inge Pedersen har nok budsjettet til Fæsterålen tredoblet seg siden oppstart.

– Uten å nevne navn, kan jeg si at vi har gjort den mest kostbare artistbookingen vår i år, sier Meisterlin.

Noe annet Fæsterålen har brukt penger på i år, er en helt ny storskjerm som skal stå i bakkant av scenen.

– Flere av bandene, som Smash Into Pieces, har eget show for å bruke disse. Skjermene utgjøre en stor del av det visuelle under festivalen, sier promosjefen.

Har bedret løsningene

Til tross for at det er vanskelig å utvide parkeringsplassen utenfor Skibsgården, har Fæsterålen utvidet kapasitet i år.

– Det fungerte ganske bra i fjor, men vi har blant annet utvidet VIP-området og bedret noen av de løsningene vi har hatt tidligere, sier Meisterlin.

Noen av disse utbedringene dreier seg om flere toaletter, utvidet og mer oppdelt bardisk etter hvilken type drikke som selges.

– I tillegg har starter vi og slutter tidligere i år. Dette gjør vi på grunn av at politiet må tilpasse sin kapasitet etter døgnet, sier han.

– Siden det er femårsjubileum i år, er det muligheter for at det blir noen overraskelser?

– Kanskje, avslutter promosjefen med en lur mine.