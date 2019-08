Musikk til å bli glad av

Sortland

Når Trond Hansen og Marith Endresen entrer scena, er det et stykke musikkhistorie som trer frem for publikum. Røttene går helt tilbake til «January» og slutten av 1970-tallet. Som Endresen selv sa det om Hansen: Vi har spilt i lag i 44 år.

Fæsterålen med reunion når Roots´n´Boots opptrer med Marith Endresen Bandet som saumfarte spillestedene i Nord-Norge på 90-tallet er klar for Fæsterålen. Med seg på laget har de Marith Endresen, kjent fra flere plateinnspillinger og tv-opptredener.

Det var imidlertid ikke artister på sotteseng som åpnet årets Fæsterålen. Det var trøkk og det var spilleglede. Rundt om på festivalområdet var det smilende ansikter som rett og slett digget det de fikk høre, noen danset og folk var med på allsang på «Mamma Norge».

Jeg er ingen bluesentusiast, men Roots 'N' Boots var veldig overbevisende, og etter hvert var det bare å nyte det som kom fra scena. Det var ingen ting som tydet at dette var en gjenforening, tre år etter forrige «comeback». Med en Marith Endresen i storform var det nødt til å bli en solid hjemmeseier.

Utakknemlig oppgave

Så kan man lure på hvorfor Roots 'N' Boots fikk æren av åpne årets Fæsterålen. Det er en ganske utakknemlig oppgave siden det til å begynne med ikke var så mange innenfor portene. Det kom folk til etter hvert og det ble fin stemning foran scene. Men som en sa det:

– Det var dette de skulle avsluttet kvelden med.

Femmer

De som var der, fikk imidlertid med seg musikk som varmet i den litt sure nordavinden og musikk som gjorde folk glade. Det var med et smil jeg gikk tilbake til kontoret for å skrive anmeldelsen og tildele en vel fortjent femmer på terningen.