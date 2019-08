Resirkulert god som ny

Sortland

Det er nesten litt synd på et band som kommer rett fra Rakettnatt i Tromsø og bli plassert først under dag to av Fæsterålen. Det var svært glissent på festivalplassen, selv om det kom noen flere etter hvert.

Det tok imidlertid ikke motet fra Tromsø-bandet (og Storfjord i Troms) som leverte en knakende god konsert.

Resirkulert spiller bandpop som både er dans- og syngbart. De synger på nordnorsk, uten at det blir for mye æ, dæ og mæ av den grunn.

Musikalsk er det solid og det er godt driv i både fremføring og sanger.

Sin unge alder til tross (19 til 23 år) har de holdt på siden 2013 og er ganske proffe på scena. Dermed taklet de det noe fåtallige publikum`met på en god måte. Humor har de også.

– Energi

Marlene Johnsen, Anja Eikenes, Tina Vibe Zandjani, Thea vibe Zandjani og Sandra Persson Breivik var blant dem som møtte opp tidlig på Fæsterålen.

– Dansbart, energi, allsangvennlig. En bra konsert, var deres konklusjon etter konserten.

Og det er en ganske god oppsummering av den timelange konserten, der det ble presentert musikk fra plate «Du snakke før dæ sjøl», inkludert hiten «Over vannet» og låter fra en kommende utgivelse.