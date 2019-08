Satte ny pers på 400 meter

Sortland

– Mitt store mål her i Sigdal var å komme meg under 52 sekunder, sier Sindre etter sin mesterskapsdebut.

Forventninger

Sortland-gutten understreker at han var veldig fornøyd med sin sportslige prestasjon. For å ha blitt nummer to i feltet og fått – Jeg er ikke på det nivået i dag. Men neste sesong vil jeg mye tettere på 50 blank, sier Sindre.

– Da løp jeg på 53,80. For noen uker siden perset jeg meg med 52,12 under Sortlandlekene. Ny pers i dag viser at jeg er i mitt livs form bare to uker før UM (NM for yngre) på Jessheim, sier talentet.

Sondre presiserer at han har større forventninger under UM.

– Konkurransen er ikke like tøff her. Da løper vi i flere klasser, understreker han. Sondre løper i 18-19 denne helgen. Det gjør han også neste sesong.

Fire med

Sortland har tre utøvere med i Sigdal. Øystein Stenvik Evjen løper nå for Ranheim. Han vant u-20 klassen på langhekk under junior NM i fjor. Nå løper han i U-23.

– Mitt mål er i første rekke å perse, så får vi se hva det holder til, understeker han.

De to andre Sortland-utøverne skal i aksjon før lørdag og søndag.