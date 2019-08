– Før kalte de oss bakstreversk, nå er det blitt til populistisk

Sortland

Sp har vind i seilene i nord, i det valgkampen hardner til mot innspurten. I debatt i Lofoten gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre rett i strupen på Vedum. Sp-lederen ble anklaget for å være en nei-politiker, og populist.

I Nord-Norge totalt sett går ikke meningsmålingene Aps vei. Flere målinger har vist et Sp som er større enn Ap i landsdelen.

– Jeg heier på alle som kjemper for nærskolen –Nærhet er ikke gammeldags, nærhet er kvalitet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som heier på alle som kjemper for Sigerfjord skole.

Sterk motstand mot sentraliseringen

– Du ble kalt en snill populist av Gahr Støre. Men er det ikke sånn at Sp nå sanker stemmer fordi dere alltid har stått for utvikling i distriktene?

–Ja, det stemmer. Vi har stått for en linje over tid. For noen år siden ble det kalt bakstreversk, nå blir det kalt populisme, humrer Vedum, men lar det komme til uttrykk at de politiske motstanderne kan mene hva de vil.

Det Sp har gjort er å stå på sitt:

– Vi står for den samme linja, når det gjelder politi, sykepleierutdanning, skoler, vil ha ulike tjenester nært folk. Vi har hatt denne holdningen over tid og har blitt en sterk motstemme mot regjeringa, som har en veldig sentraliseringstro, sier Vedum.

Dårlig bruk av penger

At Sp også har stått for en klar linje når det gjelder Andøya flystasjon, har sanket stemmer i fleng. Andøy kommune som tidligere var en Høyre-bastion, men ved siste stortingsvalg fikk Høyre 2,7 prosent, Senterpartiet over 70 prosent.

Da Vedum deltok på folkemøte forleden var han like soleklar på at han synes beslutningen om å flytte flystasjonen til Evenes, er elendig bruk av penger.

– Her velger regjeringen å legge ned Andøya flystasjon, som er en velfungerende base og så bruke en hel masse penger for å flytte virksomheten til Evenes, for å få en løsning som ikke er like bra. Det henger ikke på greip, mener Vedum.

– Byen vokser på begge sider av brua, vi må få gangvei Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan ikke love støtte til en gang- og sykkelvei over Sortlandsbrua, men mener at prosjektet er håndterbart siden det ikke spørres om så mye penger.

Å utvikle hele landet

Sp har også gitt krass kritikk til nærpoliti-reformen, og Vedum nøler ikke med å kalle det en «fjernpolitireform».

– Effekten av reformen er at det er blitt færre politi ute i distriktene. Reformen har fungert helt motsatt av det som var målsetningen. Og nå når Ap sier de er imot reformen, så er de litt sent ute, sier han, men henvisning til at Sp lenge har vært imot.

Ifølge Vedum er politifolk selv også kritisk til reformen. En gang da partilederen ble stanset i fartskontroll, endte det med at politimannen selv sa ja til å bli medlem i Sp.

Partilederen medgir at den store støtten føles godt, samtidig som han kjenner på ansvaret.

– Det er mange som har forventinger til oss. Og vi har ikke fått stemmende ennå. Men det er klart, det et er veldig hyggelig å få flere medlemmer og mer aktivitet. Det er mange som deler visjonen om å utvikle hele Norge, slår Vedum fast.