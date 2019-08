NM-debuterte

Sortland

– Jeg hadde et håp om å komme til finalen her i dag. Det gikk ikke, oppsummerer Tirill som var to sekunder bak pers da hun gjorde 1.11,50 på 400 meter hekk. Samtlige av de lokale var bare kvalifisert for en øvelse.

Tirill ble nummer fire på UM (NM for yngre) i fjor.

– Da løp jeg i jenter 17, og bare i konkurranse med jevngamle. I helgen var alle fra 15 til 20 i en og samme klasse, sier Tirill som understreker at nåløyet da blir vesentlig mye trangere.

Tidligere løp Tirill lange løp og hinder.

– Jeg har sluttet med det. Nå går det i 400 meter og langhekk, sier Tirill som tidligere var en aktiv langrennsløper.

– Jeg trener hver dag, så jeg vil kalle meg selv en seriøs idrettsutøver, sier hun.

Om to uker er det UM på Jessheim.

– Da går jeg både for pers, og en vesentlig mye bedre plassering, avslutter Sortland-jenta.