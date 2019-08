Ble kåret til beste Rema-butikk i Nordland

Sortland

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har flinke ansatte som står på hver dag for kundene våre, sier kjøpmann Per Aage Klo.

Det er tredje gangen Klo og hans ansatte vinner prisen. Han forteller at tildelingen gir motivasjon til å strekke seg enda lengre.

– Prisen er et veldig godt bilde på hvordan de ansatte i butikken jobber, i tillegg til at det er en direkte tilbakemelding på min innsats som leder. Det viser at vi gjør de rette tingene, om ikke hele tiden, så i alle fall jevnt over. Vi får også ny motivasjon til stå på videre, sier han, og gir samtidig honnør til Rema 1000-konseptet som han mener gjør det enklere å oppnå gode resultater.

Stigende omsetning

Omsetningen har økt jevnt og trutt de siste årene. I fjor viste regnskapstallene en omsetning på 115,8 millioner kroner, noe som blir regnet for å være svært bra. Tallene var ikke like oppløftende tidligere i år.

– Vi startet med negative omsetningstall fram til påske. I fjor var vi også alene i påvente av at den andre Rema-butikken rigget om i forbindelse med åpningen av Handelsparken. Resultatet var at vi hadde et voldsomt trykk i to og en halv måned og klarte på den måten å hente inn den negative omsetningen, sier Per Aaage Klo.

– Helt unik

Regiondirekør i Rema 1000 Nord-Norge, Thomas Brede Johansen, er svært imponert over resultatene som Klo har oppnådd.

– Ingen i landet har klart å vinne denne prisen tre ganger i løpet av fire år. Per Aage er helt unik og det er bare å ta av seg hatten, sier Brede-Johansen til VOL.

– Hvorfor lykkes Klo så godt med butikken?

– Han er en veldig god leder, flink til å følge opp de ansatte og til å skape godt samhold. Arbeidsmiljø er viktig for å lykkes og er også et sentralt kriterium i kåringen, understreker han.

Tuftet på orden og system

Brede Johansen trekker også frem Klos lange erfaring i bransjen, i tillegg til hans bakgrunn fra Forsvaret, er vesentlige faktorer.

– Han har veldig god orden og system i butikken, i tillegg til at han hjelper andre kolleger som trenger det. Butikken er lys, rein, romslig, ryddig og innbyr til en hyggelig handleopplevelse. Oppsummert handler det om solid regnskap og gode rutiner. Per Aage ligger et hakk foran alle andre, slår Brede Johansen fast.