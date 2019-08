Ønsker å beholde dagens kryss ved Strandskogjordet

Sortland

Rådmann Randi Gregersen orientert om at kommunen har avholdt et drøftingsmøte med Statens vegvesen og Nordland Fylkeskommune i forbindelse med reguleringen av krysset. I forkant av dette møtet ble det utarbeidet et drøftingsnotat som var gjennomgått både politisk og administrativ. Med utgangspunkt i dette la kommunen frem en kryssløsning for området.

– Vi har ikke fått svar på forslaget fra Statens vegvesen enda, men har bedt om at vi får det forløpende, sa Gregersen.

– Veldig kostbar

Varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) supplerte med at kommunen argumenterer for å beholde dagens løsning fordi at den fungerer fint.

– Vi befinner oss i et område som så å si er ferdig utbygget. Dermed er det begrenset hvilke løsninger vi kan finne. Vi vet at sentrum beveger seg mot sør, og dermed er det mulig å etablere et X-kryss der Steiroveien kommer ned, sier Nordlund, og legger til at det også er her de har møtt motstand fra næringslivet.

Nordlund peker på at det også parallelt jobbes med en løsning som ligger i reguleringsplanen fra 2000. Med denne løsningen vil det bli fylt ut på vestsiden av næringsområdet på nedsiden av veien på strandskog, der ny atkomst til de etablerte næringene som ligger her vil bli lagt på denne fyllingen.

– Denne planen er veldig kostbar, og vi må spørre oss selv om den vil være så betydelig bedre at den vil forsvare kostnadene som dette vil påføre næringene. Vi signaliserer at det er en tverrpolitisk enighet om at vi skal finne en løsning basert på løsningen vi har i dag, sier han.

Vil ha ny innkjøring

Samtidig som at dette krysset skal bestå, ønskes det at innkjøringen ved Eik Senteret og Montér avløses.

– Hvis det da etableres en avkjørsel ved næringsområdet som ligger lengst sør i Vesterålsgata, vil det bli innkjøring til bedriftene på sørsiden her, sier Nordlund.

