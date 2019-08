Fortviler etter at gapahuken til Vestmarka barnehage tagget ned med dopsymboler og kjønnsorganer

Sortland

I dag ser taggen ut som et smileansikt. Eller kanskje en stor sopp. Men det som møtte de ansatte ved Vestmarka barnehage etter sommerferien var noe helt annet – et digert kjønnsorgan. For å fjerne enhver tvil hadde noen tagget «Kuk» under kunstverket. Etter litt kreativ re-design fra de ansatte ser graffitien i dag mer uskyldig ut. Men det er langt fra det eneste sporet etter vandalene som jevnlig gjør livet surt for ansatte og barn ved Vestmarka barnehage.