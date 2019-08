Tomta ved Ånstadsjøen på Sortland er solgt

Sortland

Det opplyser de to ovenfor Vol.

Eirik Ingebrigtsen og Glen Pedersen har via sine firmaer kjøpt eiendommen på Ånstadsjøen.

– Vi har kjøpt tomten for å sikre oss den, da det er en viktig part for våre planer for vider utvikling. Hva tomten skal brukes til, ønsker vi ikke å kommentere nå, men vil komme tilbake til det når det er avklart. Vi kan røpe at det jobbes med flere spennende prosjekter og samarbeidspartnere, sier de i en e-post til Vol.

Selger denne «tomta» Eierne ved Ånstadsjøen får snart vite hvordan Sortland kommune stiller seg til å fylle ut et stort område ved Ånstadsjøen. I mellomtiden har de lagt «tomta» ut for salg, til en verdi av seks millioner kroner.

Vol skrev om tomta 19. august.

– Tomta er unik både når det gjelder beliggenhet og muligheter, sa daglig leder i DNB Eiendom, Ole Albrigtsen den gang. Eiendommen Ånstadsjøen like nord for Sortland har et utfyllbart areal på om lag 19 mål.