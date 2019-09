Sortland

Det skjedde under «International Island Tourism Conference» i Zhoushan i forrige uke. Kategorien var «foretrukne populære øydestinasjoner»Prisen ble gitt av organisasjonskomiteen for konferansen. Sekretariatsleder for Vesterålen regionråd Bianca Maria Johansen tok imot prisen.

-Prisen er en bekreftelse på våre samarbeidspartnere i Kinas interesse for å utvikle samarbeidet med vår region, sier hun.