«Andenes» hjalp isfaste svensker

Sortland

Hendelsen skjedde tirsdag og et redningshelikopter fra Svalbard evakuerte de 16 passasjerene som var om bord. Kapteinen på MS «Malmø» varslet Kystradio Nord og Hovedredningssentralen for Nord-Norge klokken tre tirsdag ettermiddag. Da drev fartøyet med isen og havstrømmen var i ferd med å føre det inn i et grunt sund ved Rønnbeckøyane, ifølge Hovedredningssentralen.

Mannskapet på sju ble igjen ombord for å forsøke å få båten løs. Det var dårlig sikt og snøbyger i området. Etter hvert ble det bestemt at KV «Andenes» skulle settes inn.

«Andenes» brøt opp råken ved MS «Malmø» og eskorterte båten ut i isfritt farvann. Det svenske skipet hadde kommet seg løs, og gikk for egen maskin i kjølvannet til KV «Andenes» til Longyearbyen.