Jublet over den sure fjerdeplassen

Sortland

– I forkant hadde jeg ikke trodd det skulle bli noen finale. Så det var jo gledelig, men det var litt surt å se at bronsen glippe med bare tre hundredelers margin, innrømmer hun.

Kristine kom inn på 12,60 både i forsøk og finale. Persen på 12,58 blir dermed stående.

Kristine begynte først skikkelig med friidrett i fjor. Da kom hun også til finalen på 200 meter under UM.

– Da ble jeg nummer åtte, men den gang konkurrerte jeg i jenter 17, bare med jevnaldrende. Nå var jeg yngst i 18-19 år, forteller hun.

Bronsen gikk på 12,57. Sølvet på 12,36 til Marie Helene Fagerli fra Storfjorden i Troms. Gullvinneren var det lite å gjøre med.

– Jeg og Marie var de beste fra vår årgang. Sølvet var det nok ikke så mye å gjøre med, men bronsen kunne jeg tatt med litt mer tur, oppsummerer hun.

Best på 200 meter

Kristine er normalt best på 200 meter.

– Det blir spennende å se videre i mesterskapet. På den distansen var jeg kvalifisert for senior NM for noen uker siden, men jeg valgte å ikke reise, sier Kristine som heller ikke var på junior NM for 14 dager tilbake i Sigdal.

Sortland-jenta presiserer at dette var en stor opplevelse.

– Helt klart. Surt at medaljen glapp, men dette skal bli bra, sier talentet som understreker at så gode resultater gir en veldig motivasjon for fremtiden.