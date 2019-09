Hadde som mål å banke på 1.000 dører, har rundet 1.500

Sortland

– Tidligere denne uken så vi at vi kunne runde 1.500 dørbank, og det gjorde vi i kveld, sa Sortland Høyres førstekandidat, Marthe Hov Jacobsen til VOL fredag kveld.

– Det viktigste vi gjør

Både hun og partiets andrekandidat, Roar Wessel Olsen, er storfornøyde med dette.

– At vi har banket på 1.500 dører er helt sinnsykt, og vi er veldig stolte av det. Vi har blant annet gått dørbank i Sortland, i Sigerfjord, på Maurnes og i Blokken. Det har vært veldig bra og vi har fått mye god tilbakemelding fra de vi har møtt, sier Wessel Olsen.

Hov Jacobsen sier at mange de har banket på døren til har blitt veldig glade, og har fortalt at Sortland Høyre er de første som har banket på deres dør.

– Det viktigste vi gjør i valgkampen er å dra ut og møte og snakke med folk, sier hun.

– Får ekstra motivasjon

– På den siste meningsmålingen som VOL fikk gjort, viser at det er nær dødt løp mellom deg og Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tove Mette Bjørkmo. Har dette gitt en ekstra motivasjon i dørbankingen?

– Ja, absolutt. Man får litt ekstra motivasjon av det. Alle er veldig motivert for å ta den jobben, og det gjør at vi setter inn et ekstra gir nå på tampen. Valget på mandag blir veldig spennenende, men uansett resultat skal vi vite at vi har gjort det vi kan, slår Hov Jacobsen fast.