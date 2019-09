Levde farlig, men tok likevel gull

Sortland

Det skjedde imidlertid ikke uten dramatikk. Etter to døde kast stod Linea i fare for å ikke komme blant de åtte beste som fikk finale. Da ville hun blitt stående uten resultat.

– Jeg lot det bære eller briste i mitt tredje kast, sier Linea som her sikret seg gullet på 36.17. Under ekstremt vanskelige forhold var det ingen andre som nådde 33 meter på Jessheim.

– Klart jeg hadde håpet å kaste litt lengre enn dette, men så lenge jeg vinner må jeg bare være fornøyd, oppsummerer Linea.

Norsk årsbeste

Det er ikke mange dagene siden Linea satte norsk årsbeste med 39,52. Hun var imidlertid bare noen få centimeter foran sølvvinner Malene Storøygard. Rjukan-jenta stoppet på 32,93 i helgen.

– Det var vanskelige forhold her i dag. Ingen tvil om det, oppsummerer Linea som også er het medaljekandidat i høyde. Her er hun nummer fire på norgesstatistikken.

Klar for finale

Kristine Marie Pedersen (18) er klar for finale på 200 meter. Sortland-jenta måtte ha omløp for å sikre seg finaleplassen etter at tidtakeranlegget røk.

– Kristine er litt bak pers, men under de umulige værforholdene vi hadde her på Jessheim i dag med kaldt vær, regn og vind var dette gode sportslige prestasjoner, roser trener Johnny Evjen.