Brukte busskur som toalett

Sortland

– Vi går ditt hver dag når guttene mine skal på skole til Sandnes, og vi har opplevd litt av hvert når det gjelder oppførsel fra traffikkanter. Men dette var ikke noe særlig, sier Sneberg til VOL.

Han viser da til to bilder han har sendt VOL, som viser avføring og urin i busskuret.

– Guttungen holdt på å brekke seg da han så det. Det er egentlig ikke så mye mer å si. Bildene taler for seg, sier Sneberg.

Sjeldent syn

Han forteller at bildene er oversendt vegvesenet. Da VOL tar kontakt med prosjektleder i Statens vegvesen, Magne Berg, bekrefter han at bildene har kommet ham i hende.

– Busskur blir brukt til mye, men dette ser vi ikke så ofte, heldigvis, sier han.

Berg forteller at det er vegvesenet som må rydde opp i dritten. Han oppfordrer folk til å ikke gjøre den slags i busskur eller på andre offentlige steder.

– Et busskur er et offentlig bygg, og da er slike aktiviteter ulovlig og kan bli straffet med bøter, sier Berg, før han legger til at vegvesenet ikke kommer til å anmelde hendelsen til politiet.