Avlyser hundeutstilling

Sortland

– Vi er nødt til å gjøre dette, for vi får ikke lov av Norsk kennelklubb å avholde utstillinga, sier Ann Tove Halvorsen, nestleder i Sortland hundeklubb, til BLV.

– De fleste forstår

Til VOL opplyser Halvorsen at de hadde håpet i det lengste at arrangementet kunne gjennomføres, men at de er nødt til å forholde seg til innstillingen fra Hovedstyret i Norsk kennelklubb. Å avlyse et så stort arrangement, er ikke videre enkelt.

– De fleste er forståelsesfulle når vi avlyser, og så er det noen som ikke er det. Vi hadde for eksempel fem utenlandske dommere og fem reisesekretærer som skulle komme, sier hun.

Tapte inntekter

Kanselleringen betyr tapte inntekter for arrangørene.

– Hundeutstillingen er hovedinntekten til Sortland og Bjerkvik hundeklubb, som arrangerer. Tidligere har utstillingen finansiert både klubbhus, uteområde, lys og diverse utstyr. Vi har aldri hatt så mange påmeldte som vi hadde i år, så dette er kjempetrassig, sier hun.

Satser på neste år

Halvorsen har aldri tidligere opplevd at de har måtte avlyse hundeutstillingen, og belager seg på at det i alle fall blir arrangement neste år.

– Det blir samme helg til neste år. Vi søkte allerede i fjor, slår Ann Tove Halvorsen fast.