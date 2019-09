Bare VOL økte opplaget første halvår

Sortland

Det viser de offisielle opplagstallene, som ble publisert tidligere i dag.

VOL økte totalopplaget fra 3.999 ved årsskiftet til 4.283 etter første halvår. Det er en vekst på 7,1 prosent. VOL var den eneste mediebedriften i Vesterålen som rapporterer om vekst i opplagstallet dette halvåret. Mediebedriftene i Vesterålen følger en nasjonal trend. Landslaget for lokalaviser, som organiserer 110 avishus i Norge, melder om en samlet opplagsnedgang på 0,3 prosent. Opplagsfallet for Vesterålen er på 1,9 prosent.

Bladet Vesterålen hadde et fall på 6,6 prosent i samme periode. Avisen hadde den største tilbakegangen etterfulgt av Øksnesavisa og Vesteraalens Avis, som begge falt med 3,7 prosent.

– Jeg er veldig tilfreds med at opplagstallene til VOL fortsetter å øke. Tallene er en voldsom inspirasjon for alle som arbeider for å gjøre VOL bedre. Dette inkluderer også de ansatte i Andøyposten og Vesteraalens Avis, som vi samarbeider tett med, sier ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen i VOL. Han peker på at Andøyposten, Vesteraalens Avis og VOL i sum har vekst. Dette er en trend han tror vil fortsette også i andre halvår. Nilsen sier at VOL har hatt en veldig god start på andre halvår.

– Dersom utviklingen holder seg resten av året, vil vi rapportere hyggelige tall når årstallene for 2019 skal publiseres i løpet av første kvartal i 2020.