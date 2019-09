Godt i gang på Selnes boligfelt

Sortland

Allerede i februar til neste år regner utbygger med at de første boligkjøperne kan flytte inn i et flunkende nytt funkishus på Selnes.

– Vi regner med at det første bygget, som er en tomannsbolig, skal være klar til innflytting utpå nyåret. Deretter går vi i gang med en firemannsbolig, og dersom interessen er stor nok og vi får solgt enda flere boliger, går vi raskt i gang med neste bolig. Så går det slag i slag til hele boligfeltet er ferdig utbygd, opplyser Kanstad.

Stor interesse for funkishus

I salgsprospektet leser vi at skiftet mellom horisontale og vertikale kledninger er med på å skape liv i fasadene.

– Inngangspartiet kan være brutt opp med en klar og synlig farge. Feltet er med på å forsterke det moderne utrykket og fremheve området der boligen ønsker beboere og gjester velkommen. Det er et område som man ønsker skal synes godt og ta fokus, heter det videre.

Kanstad er klar på at det er stor interesse, spesielt blant den yngre befolkningen, for boliger i moderne funkisstil.

– Ja, det er veldig stor interesse for nettopp dette uttrykket. Funkis er i vinden, fastslår Kanstad.

Når man prosjekterte boligene i Selnes-serien var det viktig å skape gode planløsninger for å få funksjonelle hjem som beboere kunne trives i. Gjennomtenkte disponeringer av plass og gode romløsninger var med på å skape gode boliger til mange former for familier, store og små, påpekes det i prospektet.

Elementbygg

Selve boligene blir oppført i ferdige elementer, noe som både er praktisk og tidsbesparende. Selve elementene blir levert av Systemhus, som igjen er en del av Mestergruppen.

– Vår kapasitet er egentlig rimelig sprengt for tiden, men ved å benytte ferdige elementer får vi kapasitet til å utvikle også Selnes boligfelt. Totalt er det prosjektert for to firemannsboliger, fire tomannsboliger samt to eneboliger. Interessen er spesielt stor for to- og firemannsboligene til nå, påpeker Kanstad.