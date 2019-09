Søndag er Mix-kiosken i Skibsgården historie: – Det blir ikke flere kiosker i dette kjøpesenteret

Sortland

– Omsetningen går ikke rette veien. Det er økt konkurranse på alle måter, og en del av produktene som tidligere var typiske kioskvarer, finner du i stor grad i dagligvarebutikkene. I tillegg røyker folk mindre og tipper andre steder, forteller senterleder ved Skibsgården, Bjørn Heireng til Vol.

– Kioskene får svi

Ifølge Heireng blir det ikke mer kioskvirksomhet i senteret.

– Vi kommer ikke til å satse mer på kiosk. Vi har hatt flere forskjellige drivere, så det har ikke så mye å gjøre med hvilken kjede det er snakk om. Men vi ser at konkurransebilde endrer seg for alvor, og det er kioskene som får svi, poengterer han.

– Litt trist

Daglig leder for Mix-kiosken, Iqbal, forteller at de særlig har merket konkurransen fra Burger King i helgene.

– Tidligere det var mye folk her fredag og lørdag før, men nå er det lite, sier han til Vol.

– Jeg synes at det er litt trist at det er over, men sånn er det, legger han til.

Førstkommende lørdag er altså siste sjanse for å handle på kiosken.

– Kiosken har vært en del av bybilde siden den åpnet i 1993, særlig for nattevandrerne. Det er ganske mange personer som har satt tennene i en kebab der etter å ha fuktet strupen et annet sted, sier Heireng.

– Veldig bra lokale

Hvem og hvilken type butikk som etter hvert skal flytte inn i lokalene, er fortsatt ikke avgjort.

– Det kan være mye rart. Vi har følere ute, så får vi se. Det er i alle fall et veldig bra lokale som ligger sentralt til, med egen inngang, i tillegg til minibank rett ved siden av. Jeg tror nok vi skal få leid det ut, slår Bjørn Heireng ettertrykkelig fast.