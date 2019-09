Krabber, øyenskygge og miljøvern på Seabedkonferansen

Sortland

Seabedkonferansen hadde storfint besøk på Kulturfabrikken i dag. Siden konferansen handler om miljøvern med særlig vekt på havet, fant arrangørene det naturlig å invitere blogger og influenser Sophie Elise Isachsen som taler. I de omtrent 12 minuttene foredraget varte, rakk Sophie Elise å berøre en rekke temaer. Hun fortalte publikum om «Øyenskygge-øyeblikket» - den sjelsettende opplevelsen da hun først gang brukte øyenskygge. Hun ga også uttrykk for at det var «litt old news» å snakke om silikon og annen kosmetiske kirurgi.

300 møtte opp under Seabed Nesten 300 møtte opp da et femtitalls unger sang Into the Sea sammen med Sivert Høyem på åpninga av Sortland museums storsatsning, utstillingen Seabed.

– Bokstavelig talt oppvokst på en brygge

Ikke minst snakket bloggeren om oppveksten i Nord-Norge de hun «bokstavelig talt var oppvokst på en brygge». Sophie Elise fortalte hvordan hun hadde plukket opp krabber fra havet og plassert dem i forskjellige dammer hun hadde laget. Sophie Elise innrømmet at hun hadde en egen torturdam for krabbene.

– Noe som er fælt å tenke på nå, fortalte Sophie Elise.

Oppveksten i Harstad hadde uansett ført til at hun hadde fått havet og engasjementet for miljøvern «i DNA-et.» Samtidig innrømmet Sophie Elise at hun ikke var perfekt. For eksempel skal hun snart på ferie til Sri Lanka. Med fly. Men i stedet for å gi opp, bør man prøve å leve et litt mer miljøvennlige og bærekraftig liv, understreket Sophie Elise:

– Så jeg heier på alle dere som prøve å gjøre små endringer, selv om dere ikke klarer å gjøre alt. Det er i alle fall slikt jeg lever. Så kan vi heller inspirerer hverandre, avsluttet Sophie Eise Isachsen.





Hun kommer til SEABED-konferansen 25. september arrangeres SEABED-konferansen på Kulturfabrikken i Sortland. Da kommer blant annet en av Norges beste undervannsfotografer, Erling Svendsen, samt en av Norges mest kjente influensere, Sophie Elise Isachsen.

Flertall for at kloden kan reddes

Etter Sophie Elises innledning var det duket for en paneldebatt om klimaet. I tillegg til Sophie Elise bestod panelet av Ingrid Skjoldvær, leder i Kjetil Paulsen miljøforening, Kaja Marie Nyland fra Natur og Ungdom og Mathias Willasen Hansen fra Unge Høyre.

Til tross ulike politiske ståsteder, var panelet rørende enige om at det var viktig å gjøre noe for havet og miljøet, at det hastet og at alle kunne bidra med sitt. Det var også relativt stor enighet om at oljeboring generelt og utenfor Lofoten og Vesterålen spesielt, er en uting.

Det var i det hele tatt lite debatt og stor enighet i panelet. Det eneste øyeblikket da temperaturen hevet seg, var da en del overivrige unge publikummere plystret på Sophie Elise. Influenseren viste at hun også behersket den kjappe replikken, da hun lynraskt repliserte: «Bare don’t do it!»

Paneldebatten ble avsluttet med en avstemning over spørsmålet om det nyttet å redde kloden. Resultatet var fire JA og en KANSKJE. Den usikre stemmen kom fra Sophie Elise. Så var det tid for lunsj.