Sortland

Cruiseskipet Black Watch ruver godt i Sortland havn. Selv hurtigruta «Richard With» blir en smågutt der den sniker seg forbi det Fred. Olsen-eide cruiseskipet. Black Watch har ligget til havn i Sortland siden onsdag kveld og setter et tydelig preg på byen.

Med Guds ord til cruisefolket

De første vi møter på kaia er to representanter fra Jehovas Vitner. De har tatt oppstilling på kaia med bøker og brosjyrer. De forteller at de ofte står på stand, men stiller med litteratur på mange forskjellige språk når det er utenlandske skipsanløp. Ikke noe stort problem for menigheten, forteller Bente Christine Rasmussen:

– Vi har medlemmer i 240 land og en nettside med tekster på over 1000 språk. Det er ikke slik at alle stopper og tar med brosjyrer, men det er mange som gjør det.

– Flotte mennesker fra mange land

Heidi Svendsen og Grete Johansen fra Sortland havn tar imot gjestene som kommer med Black Watch. De har bare godt å si om cruiseturisme og passasjerene som er med:

– Det er helt fantastisk at det skjer noe slikt i Sortland, sier Heidi Svendsen. Det blir en helt annerledes dag på jobben. Vi får møte alle disse flotte menneskene fra mange land. Og alle så blide og fornøyde!

Og det er ikke mange sure ansikter å se blant turistene som iler til og fra cruiseskipet. Mange av dem er på vei opp mot Sortland sentrum. For stikk i strid med en utbredt fordom, er det ikke slik at cruiseturistene bare bruker penger om bord, forteller Heidi og Grete:

– Det skaper liv og røre i sentrum. De er over alt og setter sitt preg på stedet. Mange ønsker virkelig å besøke stedene de legger til kai og bruke tilbudene der.

I hvert fall det som finnes. Da skipet kom i går kveld var det mange som gikk rundt i byen på jakt etter en åpen kafe eller pub, slik at de i hvert fall kunne ta én øl på det nye anløpsstedet. De fleste måtte vende skuffet tilbake til Black Watch.

Moderne og miljøvennlig

De som jobber med cruiseskipet på kaia avkrefter også en annen fordom, nemlig at cruiseskip er forurensende miljøsvin:

– Den norske kapteinen har forklar at alt maskineriet på Black Watch er helt nytt og moderne og gir veldig lite utslipp. Derfor er skipet et av dem som kan gå inn og ut alle havner. De forteller at den norske kapteinen utnytter lokalkjennskapene sine og gir cruiseturistene noen ekstra opplevelser. På vei til Sortland tok for eksempel Black Watch turen innom storslagne Trollfjorden.

Barnesang for cruisekjempen

De ivrigste besøkerne på kaia i dag, er nok alikevel barna fra Vestmarka barnehage. De hadde tatt turen ned til sentrum enkom for å se på det store cruiseskipet. Takk være de ansatte ved Sortland kai fikk barna slippe gjennom porten som forbeholdt passasjerene og en og annen akkreditert journalist. Som takk brøt barna fra Vestmarka spontant ut i sang foran cruiseskipet.

De fleste turistene Vol støtte på var på vei til eller fra et sted. Vi fikk likevel en kjapp kommentar fra et britisk-amerikansk par:

– Sortland er en sjarmerende liten småby! Det var ekstra fint å oppleve reinsdyrene og den samiske kulturen.

Deretter skynder paret seg videre til nye opplevelser før Black Watch forlater Sortland for denne gang klokka 18 i kveld.