– Laget burde greie å kjempe bedre mot Skansen 2

Sortland

– Nei, vi er ikke fornøyde. Førstelaget vårt (Blue Strike, red. anm.) burde greie å kjempe bedre mot Skansen 2. Vi har egentlig sjans til å vinne alle kampene hjemme, sier han til VOL.

Sneberg er tidligere klubbleder for Blue Strike og nå leder av Nordland Bowlingkrets. Lørdag spilte han for Blue Strike sitt andrelag, Blue Strike 2.

To seiere til hver av klubbene

I Nordland Bowlingkrets er det totalt ni klubber som strekker seg fra Sandnessjøen i sør til Sortland i nord. Serien i tredjedivisjon, som både Blue Strike og Skansen er i, strekker seg fra september til starten av mai. I årets sesong skal det spilles elleve runder totalt.

Da Blue Strikes to lag og Skansen sine to lag møttes lørdag på Sortland til andre serierunde, var det en spent stemning. Selv om det enda er mange serier igjen av sesongen, spiller lagene om å rykke opp til andredivisjon neste år.

I den første kampen lørdag morgen mellom Blue Strike og Skansen 2, var det sistnevnte som stakk av med seieren med åtte banepoeng mot hjemmelagets fire.

I andre kamp møtte Blue Strike 2 Skansen 3. Her vant hjemmelaget overlegent med 12 av 12 banepoeng.

I tredje kamp møtte Blue Strike Skansen 3. Blue Strike tok hele elleve av 12 banepoeng, og Skansen 3 fikk dermed ett.

I lørdagens fjerde og siste kamp mellom Blue Strike 2 og Skansen 2, var det Skansen to som vant med 8-4 over hjemmelaget.

Se oversikt over hvordan poengberegning skjer her Banepoeng Det deles ut inntil 12 banepoeng i hver kamp. a) Høyeste pinnefall gir 1 baneparpoeng i hver enkeltkamp med 2-mannslag. Dersom lagene i en enkeltkamp ender med samme pinnefall, gis det ingen baneparpoeng for denne enkeltkampen. b) Det spilles om inntil 1 kjeglepoeng for hver serie mellom klubblagene. Laget med høyeste totale pinnefall i en serie gis 1 kjeglepoeng. Dersom lagenes totale pinnefall blir likt gis det ingen kjeglepoeng i denne serien. c) Summen av baneparpoeng og kjeglepoeng blir notert som banepoeng. Kamppoeng a) Det laget som samlet har flest banepoeng i en seriekamp vinner kampen, og tildeles 2 kamppoeng. b) Ved likt antall banepoeng i en seriekamp, ender kampen uavgjort, og begge lagene får 1 kamppoeng. c) Tapende lag i en seriekamp får 0 kamppoeng. Spillernes individuelle resultater blir snittført. Kilde: Bowling.no

Etter lørdagens kamper ser tabellen for 3. divisnon Nord-Norge avdeling A slik ut:

Plass Lag Krets Pinner Serier Snitt K V U T Banep. Kampp. 1 Skansen 2 TBK 8846 48 184,3 3 3 0 0 28,0 6 2 Blue Strike NBK 8533 48 177,8 3 2 0 1 25,0 4 3 Blue Strike 2 NBK 8130 48 169,4 3 1 0 2 18,0 2 4 Tromsø TBK 3020 16 188,8 1 1 0 0 12,0 2 5 Finnsnes TBK 2479 16 154,9 1 1 0 0 7,0 2 6 Harstad TBK 2432 16 152,0 1 0 0 1 5,0 0 7 Skansen 3 TBK 5882 48 122,5 3 0 0 3 1,0 0 8 Tromsø/Arctic TBK 2469 16 154,3 1 0 0 1 0,0 0 9 Vågan NBK 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0

Marginene er viktige

Til tross for at Sortlands to lag stakk av med en seier hver, mener Sneberg at marginene for førstelaget Blue Strike ikke var på deres side, men at det ikke var mye om å gjøre.

– Hvordan fordeler marginen seg innenfor bowling?

– Marginen fordeler seg i niende rute, der du enten setter strike eller spare, eller bommer. Hva du gjør her har mye å si for den tiende ruten. Setter du strike eller spare i den niende ruten, får du et tredje slag i den tiende ruten. Dermed kan marginene avgjøre 20-30 poeng som et ekstrakast i tiende rute kan gi, sier Sneberg.

Vet mer på nyåret

I bowlingklubben på Sortland er det 15 til 20 aktive spillere i aldersgruppen 25 til 65 år.

– Vi har trening en gang i uken og ønsker gjerne at flere kvinner skal komme og spille med oss, sier Sneberg.

Siden det enda er tidlig i sesongen er det vanskelig å si hvorvidt Blue Strike eller Blue Strike 2 greier å rykke opp til andredivisjon.

– Over nyttår vil det jevne seg mer ut og da vil vi se hvordan lagene greier seg. Når vi spiller ligakamper spiller vi to og to i par. Vi har ingen faste par, og gjør interne rokkeringer underveis hvis vi ønsker det, sier han.

Søndag tar Blue Strike 2 mot Harstad for en siste kamp i andre runde.