Vesterålsbåter i makrellfest i Nordsjøen

Sortland

Forleden meldte Bø-båten Skarholmen inn en fangst på 200 tonn med stor makrell (475 gram i gjennomsnitt). Det er en fangst som er verdt et sted mellom 2,7 og 2,8 millioner kroner. Fangsten ble tatt langt vest mot de britiske øyer.

Fiskeribladet meldte i forrige uke at et fartøy hadde tatt en fangst som alene var verdt over ni millioner kroner.

Norske båter skal fiske 118.000 makrell før året er omme. Mye vil bli tatt i oktober og november. Med dagens priser snakker vi om verdier på cirka halvannen milliard kroner.

Noe av denne fisken kommer til å bli tatt av båter fra Vesterålen:

«Skarholmen» har 242 tonn igjen å fiske.

«Vikanøy» fra Bø kan fiske nært 490 tonn.

«Olagutt» fra Sortland kan fiske drøyt 170 tonn.

«Gunnar K» fra Øksnes har cirka 475 tonn å fiske.

«Rødholmen» fra Lødingen har fisket over 700 tonn.

«Ketlin» fra Sortland har cirka 750 tonn igjen å fiske av en totalkvote på nær 1.100 tonn.

«M. Ytterstad» fra Lødingen kan fiske drøyt 2.000 tonn.

Det betyr at Lødingen-båten kan sope inn nærmere 30 millioner kroner i løpet av kort tid.

Samlet skal vesterålsbåtene få fisk for 60-70 millioner kroner opp av havet. Makrellfiskerne har hatt et hyggelig år. Gjennomsnittsprisen for makrell så langt i år er 13,28 kroner kiloet. På samme tid i fjor var gjennomsnittsprisen 9,81 kroner kiloet. Det tilsvarer en prisvekst på hele 35 prosent.