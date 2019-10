Åsland Livsstil flytter hovedkontoret til Mo i Rana

Sortland

– Hovedårsaken til at jeg flytter, at jeg har fått et godt samarbeidstilbud med Trine Dahlmo, som har startet ny klinikk i Mo i Rana. Samarbeidet vil gjøre det enklere å utvikle bedriften videre, sier Jacobsen Åsland til Vol.

– Og så har det litt å si at jeg kommer fra Mo i Rana, legger hun til.

Selv om Åsland flytter hovedbasen, betyr ikke det at hun legger ned tilbudet på Sortland.

– Fordi jeg er alt for glad i vakre Vesterålen og alle fine mennesker her oppe, så kommer jeg til å beholde kontakten og komme oppover å ta imot nye og gamle klienter med jevne mellomrom. På den måten slipper jeg å ta ordentlig farvel med Vesterålen, og jeg får fortsette å følge opp mine fine klienter. I tillegg fortsetter jeg å ta imot klienter over nett slik at avstand ikke skal være et hinder, skriver hun på Facebook.

Overfor Vol legger ikke Åsland skjul på at avgjørelsen om å flytte sørover, var vanskelig.

– Det var en litt vanskelig avgjørelse å ta med tanke på at jeg har bygget opp bedriften og skapt et liv her oppe. Samtidig vil jeg fortsette å følge opp klienter og komme oppover med jevne mellomrom, slår Marte Jacobsen Åsland fast.

Åsland Livsstil holder åpent som vanlig på Sortland frem til 1. desember. Selv om detaljene ikke er klare ennå, ser ernæringsveilederen for seg at hun i fremtiden kommer til å være på Sortland annenhver eller tredje hver måned.