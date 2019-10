Vil legge ned jordskifteretten på Sortland

Sortland

Det betyr at kommisjonen mener det er formålstjenlig å avvikle begge domstolene i Vesterålen, etter at tingretten på Sortland også har blitt foreslått nedlagt.

I rapporten til Domstolskommisjonen, står det å lese at de vil ha to jordskifteretter i Nordland, Troms og Finnmark. Mens Tromsø foreslås som hovedrettsted, understrekes det at det av ut fra geografiske forhold, bør opprettholdes avdelinger i både Vadsø og Sortland.

Domstolkommisjonen mener blant annet at en felles rettskrets vil gi større fagmiljø, mulighet for en viss spesialisering og bedre fleksibilitet i avvikling av sakene.

Når det gjelder begrunnelsen for å legge ned jordskifteretten fra Sortland, står det blant annet at «for å sikre et sterkt fagmiljø ved avdelingen i Harstad, foreslå det et unntak fra kriteriet om sammenfallende rettskretser mellom tingretter og jordskifteretter. Det innebærer at hele Lofoten og Vesterålen blir en del av rettskretsen til Troms og Finnmark jordskifterett, selv om Lofoten inngår i Salten tingretts rettskrets».

Bakgrunnen for dette forslaget, ifølge rapporten, er at det er mer hensiktsmessig for jordskifterettens ingeniører å bruke bil til oppdragene enn fly, som vil være alternativet dersom det skal reises ut fra Bodø. Ifølge rapporten er ikke forslaget til hinder for at Troms og Finnmark jordskifterett disponerer lokaler i Svolvær ved behov.

Lofoten og Vesterålen jordskifterett har for øvrig fire ansatte, og består av en jordskifterettsleder/dommer, to ingeniører og en saksbehandler.