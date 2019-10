Sortland

Onsdag ettermiddag gjennomførte UP laserkontroll ved FV 820 på Sandstrand, i Sortland. Etter endt kontroll hadde fire personer fått forenklede forelegg. To av tilfellene var for mobilbruk, mens to var for fart. I tillegg mistet to bilister, som henholdsvis ble målt til 89 og 87 km/t, førerkortet på grunn av for høy fart.