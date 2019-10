I helga kan du delta på dronerace og kjøre fjernstyrte radiobiler i Blåbyhallen

Sortland

Vesterålen RC klubbs årlige Arctic E-fest er et lokalt utstillingsvindu for det som rører seg innen modellhobby i regionen. Her samles modellentusiaster fra hele Vesterålen, samt gjester fra naboklubbene i nord for å fly, kjøre, montere, mekke, lime og ha det sosialt.

Arrangerer billøp med fjernstyrte biler Vesterålen RC-klubb inviterer til å kjøre fjernstyrt bil på bane.

– Arrangementet er åpent for publikum, og vi oppfordrer gjerne folk som har utstyr stående på hylla om å ta det med til hallen og hive seg med. Mange har skaffet seg fine ting som de kanskje ikke har fått start på, eller på annen måte plages med. Men denne helga er hallen full av folk med peiling, og her er ingen spørsmål feil, slår formann i Vesterålen RC-klubb Erik Jenssen fast i en pressemelding.

I tillegg til flyving med elektriske modellfly, rigges det opp mini-anleggsområde der det blir kjørt med svært naturtro modeller med en nærmest hypnotisk tiltrekningskraft på store og små.

Det blir også rigget opp full bane for droneracing ute på sentralbanen like ved hallen med tidtakerutstyr og alt som hører med.

– Dronerace er en av de raskest voksende aktivitetene innen hobbyen, og Vesterålen RC-klubb ønsker å legge til rette for at folk som driver med dette kan få et miljø å samles i, sier Jenssen.