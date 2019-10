– Et steg frem for oss, sier Voktor Pedersen

Sortland

Lofoten ledet 3-1 ved pause, og selv et godt stykke ut i andreomgangen lå det ikke an til å bli den voldsomme målfesten det ble. Sortland reduserte til 3-2 midtveis i andreomgangen, men så eksploderte det de siste 10 minuttene av kampen.

Lofoten fikk da to mål på to minutter, mens Sortland reduserte til 5-3 før det ble 5-4 på et selvmål.

– Bedre prestasjon

– Dette var et steg frem for oss fra de seneste kampene og en bedre prestasjon. Det er kjedelig at vi ikke får med oss poeng. Særlig andreomgangen var bra der vi har mye ball, sier Voktor Pedersen til VOL.

Hun er også fornøyd med at Sortland produserte sjanser og mål i løpet av kampen.

– Det er godt at vi klarere å score fire, selv om det er kjedelig å slippe inn fem mål, sier hun.

– To lag som ville spille fotball

Hun tror lørdagens kamp var underholdende for publikum.

– Det var en kamp der spillet bølget frem og tilbake og det var to lag som ville spille fotball. Det var temperatur, men ingen sånn krigekamp. Det ble heller ingen gule kort i kampen, sier Voktor Pedersen.

Møter Andenes

Neste lørdag møter Sortland Andenes til sesongens siste kamp. Den går i Blåbyhallen.

– Vi tar med oss det vi gjorde i dag og skal gjøre det bedre neste lørdag. Fra dagens kamp vil jeg trekke frem at spillerne ikke ga seg da vi lå under 5-2 og kommer tilbake og får 5-4. Det er bra at spillerne ikke gir seg, sier Voktor Pedersen.