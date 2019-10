Herman Henriksen ny i Deadline Media

Sortland

Det opplyser selskapet i ei pressemelding.

– Vi ønsker å være en aktiv pådriver for å skape bolyst i Vesterålen. Dette gjør vi blant annet gjennom arrangementer som Fæsterålen, Pedalfest, PLOG og så videre, men det er en kjensgjerning at arbeidsplassene er basisen for at folk skal velge å bo i regionen, sier daglig leder i selaskapet, Martin Meisterlin.

Fra solo til team

Herman Henriksen er en ung mann med masse talent. Han startet tidlig sin egen bedrift, Hehe Media i 2018. I tillegg har han tidligere vært ansatt i Vol på deltid og vært sommervikar i to år. Nå har han valgt å avvikle eget firma og starte i Deadline Media.

– Det er utfordrende å sitte alene med alt, og samtidig opprettholde den kvaliteten man ønsker, sier Henriksen om avgjørelsen, og fortsetter:

– Det å være en del av et større team, er viktig for å få den utviklingen og læringskurven jeg ønsker i denne bransjen. I Deadline Media lærer jeg av folk med en bredere kompetanse, og får muligheten til å jobbe med flere spennende prosjekter enn hva jeg hadde fått alene i Hehe Media. Jeg har hatt mange spennende prosjekter og flotte kunder, men føler at jeg er klar for å ta et steg videre.

Hvorfor akkurat Deadline Media?

– Jeg kjenner en del av folkene fra før av, og har tidligere jobbet for blant annet Fæsterålen. Derfor kjennes det ut som et riktig valg, frem til jeg skal i Forsvaret.

Aktivt filmmiljø i Vesterålen

Helt siden Laterna Magica for første gang ble arrangert, har filminteressen i Vesterålen vært stor.

– Det spirer av talenter her, og Herman har vært i tankene våre lenge, fortsetter Meisterlin, som roser det aktive filmmiljøet i Vesterålen. Vi har kunder fra hele landsdelen, og flere kommenterer at Vesterålen har et helt unikt filmmiljø.

– Vi hadde en prat med Hermann tidligere i år, da vi så at vi måtte ha flere dyktige folk på filmsiden, og vi er veldig glade for at han valgte å komme til oss, avslutter den daglige lederen.