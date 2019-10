Åpnet skulpturen «Lyskurve»

Sortland

Skulpturen er laget på Sortland, der KKE AS har utført betongarbeidet, mens SMT har utført arbeid med stål, sveis og lakk, samt montering. Elektroinstallasjon AS har stått for montering av lyset i sirkelen, som ifølge kunstneren selv har akkurat riktig mengde lys.

Bli med inn i den nye brannstasjonen på Sortland Vol ble med på innsiden av den nye brannstasjonen på Sortland.

– Minne om beredskap

Buskov sa under onsdagens åpning at i motsetning til brannstasjonen, har skulpturen ingen funksjonelle krav.

– Den kan bare være til lyst. Den spiller på brannstasjonens arkitektur, de geometriske formene som vrir og vinkler på bygningens regulere firkanter. Sentralt er jo også den oransje sirkelen som liksom har trillet opp på betongpodiet. Fargene er valgt til byen og bygningen, komplimentert med den blå fargen. Samtidig henvender skulpturen seg til landskapet og de som går forbi. Gjennom sirkelen dannes det et definert synsfelt alt etter hvor man står, akkurat som at den satte en ring rundt fjellene og vannet i bakgrunnen. Betongformene inviterer til å klatre opp eller sette seg ned, og jeg håper at dere vil ta lunsjen her i sola. Når dagslyset blir for svakt om noen få timer, så lyser sirkelen opp. Da minner den om at dette er et sted som alltid er i beredskap, selv om brannmennene har gått hjem, sa Buskov.

– Berike alle oss sammen

Leder av kunstkomiteen, Jørun Drevland, sa at hun var ganske trygg på at det kom til å bli fint.

– Vi kan minne oss på og tenke litt tilbake på at det er slik i Sortland at når vi har store byggeprosjekter, så setter vi av penger til kunst og utsmykking. Det er ikke alle som gjør det, det er veldig veldig flott og det gjør at vi har noe som kan berike alle oss sammen, sa hun.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo takket kunstkomiteen, kunstneren og de lokale bedriftene som har løst oppgaven på en god måte.

– Som ordfører er jeg stolt over at vi har slike retningslinjer som utsmykking av kommunale bygg og anlegg, som bidrar til at kunst blir en del av det offentlige rommet. Det er utrolig viktig at vi tar oss råd til den muligheten til å gjøre akkurat det, sa Bjørkmo.