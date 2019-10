Kulturfabrikken fyller fem år neste helg

Sortland

– Hurra! Kulturfabrikken fyller fem år, skriver Kulturfabrikken i en pressemelding.

Høytlesning fra ny bok

I forbindelse med bursdagsfeiringen kommer Lise Osvoll fra Sortland for å ha høytlesning fra sin nylanserte bok «Supertorsken». Osvoll har en rekke kinofilmer og TV-serier for barn bak seg, og kinofilmen «Elias og jakten på havets gull» mottok blant annet Amanda for beste barnefilm i 2011. Hun regisserte også filmen «Kutoppen» som hadde premiere i fjor høst.

– I høst debuterer Osvoll på Cappelen Forlag med en barnebok om norsk kysthistorie med torsken i fokus. I «Supertorsken - fisken som bygde Norge» illustrerer og forteller hun om de enorme kulturelle og økonomiske verdiene torsken har skapt for Norge gjennom tidene, skrives det i pressemeldingen.

Osvoll sier selv følgende om boka:

– Jeg vokste opp på et tettsted langs kysten i nord men var likevel forholdsvis uvitende om torskens historiske betydning for landet da jeg flyttet sørover. Det var obligatorisk med et besøk på en bondegård i skolen, men ikke et besøk på et fiskemottak. Det synes jeg jo er veldig merkelig, når hele Norgeskysten er full av fiskerier. På skolen lærer elevene fortsatt at Norge hovedsakelig ble bygget på smør og melk fra bøndene, og at rikdommen først kom med olja. Jeg ønsker derfor å gi barn i dag en annen fremstilling, og kanskje lærer de voksne noe om norgeshistorien de ikke visste fra før også.

Feiring for små og store

I tillegg til høytlesning vil det ifølge pressemeldingen bli barnekonserten «Du Store mamelukk», som er et samarbeid mellom Sortland jazz- og viseklubb og Kulturfabrikken.

– Du store mamelukk er en barnekonsert med kenguruer, kakerlakker og mamelukker. Og det fantastiske mini-mamelukkorkesteret, der Bendik spiller el-gitar og Erika spiller fiolin. Og ikke minst Sortland barnekor, står det i pressemeldingen.

Det vil også bli noe for de voksne denne helgen.

– For de voksne blir det litt femårsfeiring allerede fredag. Da er det nemlig Lønningsquiz.