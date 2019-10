Is fra vindkraftverkene kan kastes over 200 meter

Sortland

Det opplyser NVE til Ånstadblåheia Vindpark AS i Oslo, som sendte søknaden til NVE i november i fjor.

– Etter NVEs vurdering oppfyller de tiltak og varslingsrutiner kravene til håndtering av risikoen for skader fra iskast i Ånstadblåheia vindkraftverk, skriver NVE til selskapet, skriver seksjonssjef Arne Olsen i NVE til konsesjonæren.

Samtidig innrømmer NVE at de har somlet i behandlingen av søknaden fra Ånstadblåheia Vindpark AS, etter at søknaden hadde blitt forlagt internt i NVE.

– I august 2019 ble vi via en henvendelse fra kommuneoverlegen i Sortland gjort oppmerksom på at det ikke så ut til å foreligge noen godkjente varslingsrutiner for fare for iskast fra Ånstadblåheia. Vi undersøkte saken, og tok umiddelbart de oversendte varslingsrutinene til behandling.

Tallet 200

Ånstadblåheia Vindpark AS har tidligere opplyst til NVE at det kan forventes omfang av ising rundt vindparken i til sammen cirka 200 timer per år. Det tilsvarer om lag 2,3 prosent av året. Samtidig slår NVE fast at snøproduksjon i Ånstadblåheia alpinanlegg ikke forventes å påvirke omfanget av iskast fra vindmøllene.

Konsesjonæren har vurdert risikoen for iskast fra vindmøllene vinterstid. Den teoretiske kastelengden for iskast fra vindturbinene i Ånstadblåheia vindkraft er beregnet til å være 204 meter. Det skal etter svaret fra NVE ikke være fare for at is fra vindmøllene skal nå alpinanleggets normale trasé.

Godkjenner skilting

Skiltplanen som nå er godkjent av NVE omfatter ni varselskilt med undertekst som varsler allmennheten om faren for iskast fra vindturbinene. Det vil i tillegg bli vurdert om enkelte vindturbiner bør stanses i perioder av året for å redusere rekkevidden av iskast.

– Konsesjonær vil søke et samarbeid med alpinanlegget og andre interessegrupper slik at vindkraftverket kan stenge ned produksjonen ved spesielle arrangementer eller andre forhold som øker risikoen for skader ved iskast.

NVE opplyser for øvrig at det har vært møte mellom vindkraftverkets eiere, alpinklubben og kommuneoverlegen den 20. august.

– Der ble det bestemt at aktørene sammen skal foreta en oppdatering av risikoanalysen for ferdsel i vindkraftverket i god tid før neste isingssesong.

Vindparken beklager

Ånstadblåheia Vindpark AS beklager i brevet av 13. september at rutiner for varsling av allmennheten om iskast ikke ble oversendt NVE før vindkraftverket ble satt i drift.

NVE viser ellers til en henvendelse der kommuneoverlege Mette Røkenes i Sortland i juli gjorde NVE oppmerksom på at det ikke forelå godkjente varslingsrutiner for allmenheten om fare for iskast fra Ånstadblåheia vindkraftverk.

– Kommuneoverlegen etterspurte informasjon om den gjennomførte risikovurderingen og hvordan NVE følger opp vilkår og krav i konsesjonen. Senere skriver kommuneoverlegen at hele fjellet er i bruk av friluftsentusiaster året rundt, ikke bare alpinbakken. Kommuneoverlegen spurte derfor om vindturbiner også bør stenges ned i perioder med økt risiko for iskast for å ta hensyn til friluftsutøvere og frikjørere, og hvorfor ikke avisingssystemer er benyttet for å redusere risikoen for iskast.

– NVE konstaterer at det er gjennomført en risikovurdering av faren for skade ved iskast fra vindturbinene i Ånstadblåheia vindkraftverk. Vi mener det er positivt at det legges opp til en oppdatering av analysen med bidrag fra lokale aktører, sier NVE, som mener at skilt som varsler allmennheten om faren for iskast er et egnet tiltak for å håndtere risikoen for skade som følge av iskast.