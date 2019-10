Peer Nic varmer opp for Madrugada på Sentrum Scene

Sortland

Det har vært noen fine uker for Peer Nic fra Sortland.

Fredag for to uker siden slapp han albumet Highlands/Lowlands og i dag ble nyheten om at han skal varme opp for Madrugada sluppet.

Det skjer under Madrugadas konsert på Sentrum Scene i Oslo 7. desember. Madrugada har konserter her flere ganger i desember, og det er altså Peer Nic som starter som oppvarmer for disse konsertene.

I ti år har Peer Nic jobbet med sangene på Highlands/Lowlands. Fredag slippes endelig plata Fredag slipper sortlending Peer Nicolai Gundersen, eller Peer Nic, sin første soloplate. Det er enden på en over ti år lang musikalsk reise.

– Det er en ære å varme opp for Madrugada på Sentrum Scene. Madrugada er et band jeg har fulgt hele min ungdomstid og det norske rockebandet jeg føler meg mest beslektet med. At deres gjenforening skulle sammenfalle med min platedebut er nesten for godt til å være sant, sier Peer Nic til Vol.

Peer synes det er gøy når han ser tilbake på en hendelse for godt og vel et år siden.

– Sivert fortalte meg om deres reunionplaner da vi jogget rundt Sognsvann i fjor. At vi nå skal stå på samme scene i desember føles helt fantastisk. Vil også nevne at jeg er veldig glad for å ha med meg gitarist og Sortlending Stian Ovesen i bandet mitt.

Fire konserter

Madrugada, med Siver Høyem, Jon Lauvland Pettersen og Frode Jakobsen - alle fra Vesterålen, har spilt for fulle hus helt siden første reunion-konsert i Oslo Spektrum i februar i år. I desember står de fire ganger på Sentrum Scene i Oslo. 7. desember varmer altså Peer Nic opp, og så vil bandet ha konsert 8. desember, 17. desember og 18. desember i samme arena.