Nordlys Pizzarestaurant AS er meldt oppløst, men nytt firma tar over

I februar ble det klart at når driverne av Ekspedisjonen i Sortland, Ringo Haupt og Monja Fischer, gir seg, er det Du Verden-kjeden som flytter inn i lokalene. Prosessen med å ansette folk er godt i gang, og franchiseeier for kjeden, Alf Mangor Johannessen, sier at de lokale eierne har som mål å åpne i løpet av de tre neste månedene.