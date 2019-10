Nå er Nordlund offisielt ordfører

Sortland

Det ble fremmet to forskjellige ordførerkandidater.

Det ble fremmet to forslag til ordfører for de neste fire årene. Karl-Erling Nordlund (Sp) ble foreslått fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk venstreparti. Marthe Hov Jacobsen (H) ble foreslått fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Nordlund fikk totalt 17 stemmer, sju stemmer fra Sp, fem stemmer fra Ap, tre stemmer fra Rødt og to stemmer fra Sv. Hov Jacobsen fikk ni stemmer totalt. Sju stemmer fra Høyre og to fra FrP. Toine C. Sannes fra MDG valgte å stemme blankt.

Takket for tilliten

Nordlund sa at det var med blandede følelser at han nå mottok et slikt verv.

– Jeg vil takke for tilliten til de som har gjort dette mulig, både politikerne, men også innbyggerne i Sortland som har stemt ved årets valg. Det er et lagspill. Organet som er Sortland kommunestyre greier nok å få utrettet mest når man spiller på lag. Det å jobbe på lag, ha respekt for at alle jobber for det de mener er rett for Sortland kommune, og at man har ulike meninger, er viktig for å få til et godt samarbeid. Jo mer man er villig til å skille sak og person, jo lettere vil det være å komme frem, var noe av det Nordlund sa da han inntok talerstolen som nyvalgt ordfører.

Også avtroppende ordfører, Tove Mette Bjørkmo (Ap), inntok talerstolen.

– Da er det anledningen for å takke for de fire årene som har gått. Takke for godt samarbeid, og det har vært spesielt godt samarbeid med nåværende ordfører og tidligere ordfører. Har jobbet tett og godt sammen og har sammen funnet frem til de gode løsningene. Har vært tett samarbeid og det setter jeg veldig pris på. Derfor ser jeg frem til fire nye år med samarbeid, sa Bjørkmo, som også takket rådmann Randi Gregersen for godt samarbeid de siste fire årene.

Gregersen tok selv til ordet og takket Bjørkmo for et godt samarbeid de siste fire årene. Det samme gjorde Høyres Marthe Hov Jacobsen og Christoffer Ellingsen fra Rødt, som også ønsker Nordlund lykke til i de neste fire årene.

Bjørkmo blir varaordfører

Også for varaordførervervet ble det fremmet to forslag. Fra Ap, Sp, SV og Rødt ble Bjørkmo foreslått som varaordfører, mens H og FrP fremmet Einar Mårstad (H) som varaordfører.

Bjørkmo fikk 17 stemmer, sju fra Sp, fem fra Ap, to fra SV og tre fra Rødt. Mårstad fikk totalt ni stemmer, sju fra H og to fra FrP. MDG stemte blankt.