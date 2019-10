Tror det blir tøft, men mulig å slå BK Tromsø ut av cupen

Sortland

– Historisk sett er BK Tromsø laget med flest kongepokaler. De har også startet årets sesong i eliteserien med tre seiere, så det er veldig godt lag. Samtidig har vi en sjanse. Vi er på hjemmebane og har aldri møtt dem før. Det blir en veldig interessant kamp. Om ikke Tromsø tar oss seriøst, får de problemer, sier Fredriksen.

Uforutsigbart

Fredriksen lover at guttene hans kommer til å gi alt mot motstanderen fra ishavsbyen. På spørsmål om han tror det blir en kamp som kan strekke seg over både fire og fem sett, svarer han:

– Det er vanskelig å si. Vi går uansett til kampen for å vinne og skal kjempe til siste ball. Skulle vi vinne, er det kjempebra, men man vet aldri hvordan kampen utvikler seg. Ting skjer raskt i volleyball. Vi kan lede 2-0, og så snur de det, eller motsatt. Våre spillere har ikke erfaring med kamper der det er mye folk på tribunene, mye press og en litt større ramme enn vanlig, utdyper Sortlands trener.

Gratis inngang

Han sier at det vil være kjipt om de skulle tape kampen 0-3, og lover at spillerne kommer til å være maksimalt skjerpet.

– Vi kjører gratis inngang og byr på servering, fordi vi vil at folk skal komme og være med på festen. Når vi inviterer folk på denne måten, må vi være skjerpet og lage show, sier Fredriksen.

Hjemmelaget har en forholdsvis ung stall, der den yngste spilleren er 17 og den eldste 40. Sistnevnte, Jan Eirik Johnsen, har vært såpass lenge i gamet at han var aktiv sist Sortland hadde eliteserielag for herrer. Fredriksen fremhever ellers servestyrke som et av sortlendingenes sterkeste kort.

– Vi er gode til å serve, og kan på den måten sette Tromsø under press. Når vi først er i flytsonen, er vi vanskelig å ha med å gjøre. Muligheten vår er der, som sagt, men da må vi være på. Er vi ikke det og blir feige, blir vi raskt straffet. Vår sjanse er å opptre offensivt, poengterer han.

– Må gjøre det nå

Christian Fredriksen spilte, sammen med Erlend Isaksen fra Øksnes, i Tromsø for et par sesonger siden. Selv om han kjenner klubben godt, tror han ikke nødvendigvis det vil være en veldig markant fordel foran 8-delsfinalen.

– Det har vært en del endringer siden jeg gav meg, med flere utskiftninger i stallen, i tillegg til at de har fått ny trener. Men skal vi klare å slå BK Tromsø, er det nettopp nå vi må gjøre det, tror Fredriksen.