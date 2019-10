Vil du synge sammen med Jardar på julekonsert i Sortland kirke?

Sortland

Kriteriene som Johansen leter etter, er at vedkommende må være mellom 14 og 20 år, like å synge og i det hele tatt ha lyst til å opptre sammen med ham og hans musikere i Sortland kirke.

– Jeg har valgt ut to låter for de som skal prøve seg. Det er ikke nødvendigvis disse låtene som skal fremføres på konserten, men de vil gi en god indikasjon på hva man kan, både i form av innlevelse og evne, sier Johansen, og legger til at låtene er henholdsvis The Prayer for jentene, og Tenn lys og for guttene.

Vet hva det handler om

Johansen, som selv er en svært erfaren artist, har selv vært på utallige auditioner og vet hva det handler om.

– Jeg vet hvor mye det betyr å skulle gi de gode opplevelsene fra en scene. Effekten går begge veier. Både for den som er forholdsvis fersk på scenen og for den etablerte, sier han.

Trygge rammer

Selve auditionen, som finner sted på Sortland neste lørdag, er derimot ingen Idol-type audition, poengterer musikeren.

– Dette skal foregå i trygge og kontrollerte rammer. Vi krever ingen spesiell bakgrunn for de som vil komme, men de må være komfortable med å synge. Folk kan komme med egenvalgt låt, og gjerne gitar om de vil. Hver person får rundt 25 minutter til å vise hva de kan, utdyper han.

Suksess på Finnsnes

I september arrangerte Johansen audition på Finnsnes i forbindelse med en julekonsert han skal ha der. Da auditionrunden ble en suksess, bestemte han seg for å gjøre det samme på Sortland.

– Det er så mange flinke folk rundt omkring som bare venter på en sjanse til å få prøve seg. Jeg håper ungdommen i Vesterålen/ på Sortland kjenner lysten og melder seg på, sier Johansen, og oppfordrer de som er nysgjerrige om å ta kontakt med ham

Jardar Johansen kommer opprinnelig fra Tromsø og har vært profesjonell musiker i 18 år. Han holder stadig konserter og dirigerer også et gospelkor.