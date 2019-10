– Alt i alt er jeg fornøyd, sier Sortlandstreneren

Sortland

Sortland volleyballklubb spiller i andredivisjon og klarte ikke å tukte eliteserielaget Tromsø BK i 8-delsfinalen i NM.

Tromsølaget vant tre strake sett i Sortlandshallen lørdag kveld.

– Vi fikk til et fantastisk arrangement og klarte nesten å fylle Sortlandshallen med et fantastisk publikum. Det er vi som klubb veldig fornøyd med, sier Fredriksen.

– Fikk kjent på nivået

Om kampen sier han at Tromsø BK stilte med toppet lag.

– De kjemper for å vinne NM og tok det ikke med ro. De kjørte fullt servepress på oss og vi måtte kjempe for de poengene vi skulle ta. Det var vanskelig for oss å sette opp angrep, men når vi kommer i angrep synes jeg vi gjør det bra. Alt i alt er jeg fornøyd med kampen. Vi visste at vi kunne bli servert av banen. Det er to divisjoner forskjell og de er mye bedre i serve- og mottaksfasen, sier Fredriksen til VOL.

– Hva kan dere ta med dere fra denne kampen?

– Vi har fått kjent litt på nivået. Vi har to spillere som er i sin førte sesong og bare noen få spillere som har spilt mange sesonger. Kampen er en verdifull erfaring. Neste helg er det seriestart for oss i Bodø og vi ser at vi kan bli bedre på serve- og mottakssiden. Men alt i alt er jeg veldig fornøyd, sier Fredriksen til VOL.