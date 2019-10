Høy hurrafaktor i Kulturfabrikken

Sortland

– Er det virkelig fem år siden, tida har sannelig gått fort, jeg synes jo nettopp de åpnet her, sa ei dame til en annen i den lange kakekøen. 300 kakestykker og 300 boller ble delt ut, samt en dunge pølser i brød.

Kulturfabrikken har blitt en fast, god møteplass for veldig mange. Et sted mange føler tilhørighet og opplever gode stunder i.

Oppslutningen i dag viste med all tydelighet at folket følte seg heime i storstua til Sortland, flere hundre mennesker var kommet for å feire.

Kunstutstillingsåpning

Direktør Tone Toften ønsket velkommen fra Kulturkafeen scene og gratulerte alle med dagen. Hun nevnte spesielt Kulturfabrikkens venneforening, som både har vært viktig før, under byggingen og etter at fabrikken var en realitet.

Det var folk ved alle bordene i kafeen og stinn brakke inne på Galleri Ariblå, der kunstner Tove Hov Jacobsen i formiddag åpnet sin fargerike og glade utstilling «Drømmen om en hage».

– Jeg maler mye selv for tida, og det er utrolig inspirerende å komme hit for å se på Toves fargerike og glade bilder, sa kunstner Ingunn Judith Moen Reinsnes.

Overalt inne på Ariblå gikk de besøkende rundt og smilte, stoppet opp litt, betraktet, fotograferte. Og utstilleren selv, var veldig fornøyd.

– Det er veldig hyggelig å stille ut her og det gir meg mye glede, jeg også til å være her veldig mye disse fire ukene utstillingen varer, sa Hov Jacobsen og la til at hun håpet mange flere ville komme innom og se og slå av en prat.

I en bursdag foregår det gjerne mange ting på en gang. Og akkurat slik var det i dag.

Forfatterbesøk og familiekonsert

Sortland barnekor øvde inne i Møysalen, foran festforestillingen de skulle være med på.

Samtidig, inne på Teket i Sortland bibliotek, fortalte sortlending Lise Osvoll om sin debutbok Supertorsken- fisken som bygde Norge. Ei sakprosabok illustrert med fargerike tegninger.

Minst førti unger og 20-30 voksne var kommet for å høre og se, og etter hvert som hun fortalte, kom det mange artige og interessante spørsmål.

– Den største torsken som har blitt fanget var 160 centimeter lang, sa Osvoll.

– Nei, det må vær ei kveita, sa en liten artigkar og la til at han kjente en som fisker nesten hver dag.

– Æ e sterkar enn han!

Det blei en herlig liten time med ny fakta og mange innspill fra salen, etterpå dro Osvoll på signeringsferd til Norli bokhandel og skal videre til Tromsø å holde foredrag på tirsdag.

Osvoll viste flotte tegninger fra boka og fortalte om hvor viktig torsken har vært for Norge.

Alle som sto bak disken i kafeen, hadde hendene fulle, for køen av dem som ville smake gratis marsipankake, gikk helt til ytterdøra tidvis.

Kåret æresgjester

To av Kulturfabrikkens faste besøkende satt intetanende med kaffen sin, da de plutselig fikk besøk ved kafebordet av Mona Dahl og Tone Toften. Det vanket klemmer, blomster og et gavekort på en valgfri forestilling.

– Oi, dette var veldig artig og overraskende, sa Gørill Fjærvoll og Terje Trondstad, som er veldig glade i å gå på konserter og annet som skjer i fabrikken.

Fjærvoll viste på telefonen sin at de allerede har sikret seg mange billetter til kommende forestillinger, ja ut hele året, faktisk.

– Vi synes det er så flott at de to bruker Kulturfabrikken så ofte og derfor ønsket vi å gjøre litt ekstra stas dem, sa Tone.

Bursdagsfesten ble avrundet med gratis familie-konsert i Møysalen for barn i alle aldre med Runa Bergsmos «Du store mamelukk» i regi av Sortland jazz- og viseklubb. Konserten var spesielt tilpasset unger mellom tre og ni år, men de voksne fikk også lov til å være med.

26 sangere fra Sortland barnekor, under ledelse av Mette Dyrnes, deltok med seks sanger i konserten.