Inga satser på NM-medalje i morgen

Sortland

– Klaffer alt her har jeg en liten tro på medalje, sier Anders som er Norges beste butterflysvømmer i sin aldersklasse.

Under helgens NM for yngre junior svømmer alle til og med 16 år i en og samme klasse. Anders innledet med å bli nummer 12 i forsøket på 100 butterfly med 1.01,75. I B-finalen ble han her nummer fire på 1.01,25. Persen er 1.00,39.

– Jeg måtte litt under minuttet for å komme til finalen på 100 butterfly. Jeg trodde jeg kunne ha slike tider inne, presiserer han.

Anders var best i sin årsklasse på 100 butterfly. På ÅM (NM for yngre) vant han den doble distansen i vår.

– Jeg må nok svømme ned min pers på 200 fly med minst tre sekunder fra 2.17,95 for å komme i medaljediskusjonen. Selv ikke det behøver å rekke. Jeg er imidlertid sterk i troen på at en skikkelig pers skal være mulig på min beste distanse, understreker han.

Anders satte en liten pers da han gjorde 5.01 på 400 medley. Med det var han nummer syv i forsøket. På denne øvelsen går de åtte antatt beste rett til kveldens finale. I praksis er det trolig en 15 plass på Anders. Her var Sortland-gutten neste beste 2005 modell.