Sortlendingene ga mest, øksnesværingene minst

Sortland

Årets TV-aksjon plasserte Sortland på topp som kommunen i regionen med mest giverglede. Blant landets totalt 423 kommuner, ligger Sortland på en 254. plass. Bidrag per innbygger er på 42,17 kroner, noe som er 0,70 kroner over landsgjennomsnittet.

Og ennå er ikke alle pengene som er kommet inn, talt opp.

–Vi har ikke telt opp mynten ennå. Vi vet av erfaring at det kommer 20 prosent ekstra i mynt. Dermed har vi funnet ut at vi har gjort det bedre i år enn i fjor, sier Unni Glad.

Totalt innsamlet Per innbygger Sortland 443.561 kroner 42,17 kroner Hadsel 264.946 kroner 32,75 kroner Øksnes 132.986 kroner 29,89 kroner Bø 93 613 kroner 35,78 kroner Andøy 155.417 kroner 32,58 kroner

Folk er heime

Resultatet ble bedre og oppslutningen stor, men innsamlingsaksjonen møter også likevel på noen utfordringer.

– I noen roder er det femti prosent som ikke åpner dørene. Det er ei utfordring, sier Glad, som synes det er trist at folk ikke åpner dørene.

– Folk kan i det minste åpne døra og hilse på de flotte bøssebærerne.

Alle i Sortland fikk heller ikke besøk i går, fordi det var for lite bøssebærere. Det beklager vi sterkt, sier Glad.

– Vi har innsett at vi kanskje må justere rodene i Sortland. Det skal vi gjøre i forkant av neste års aksjon.

Over 10.000 kroner

Blant de som gikk med bøsser gjorde russen 2020 en flott innsats. Også ungdomsskolen og barneskolen på Sortland var veldig flinke, sammen med skolene Sigerfjord, Strand og Holmstad i tillegg til en del voksne som bidro også idrettslaget Ajaks. Også en vertsfar og to utviklingsstudenter stilte opp som bøssebærere.

I Sortland kom det inn en god del midler via næringslivsstafetten. Skolene på Holand og Holmstad gjorde en glimrende innsats, og samlet inn over 10.000 kroner hver.

Er godt fornøyde

– En ting vi har merket oss er at kontantstrømmen begynner å bli dårlig. Vi vet ikke om det er en trend at folk ikke lukker opp dørene. Det kan være at noen ikke liker tigging på dørene, sier hun.

I en tidligere versjon skrev vi at andværingene hadde gitt minst. Det var ikke riktig.

Red.