– Håper at det kan bli et årlig arrangement

Sortland

– Det er første gang vi arrangerer Eat Move Sleep Cup på Sortland. Årsaken til at vi har fått lov til å arrangere denne spesielle og ettertraktet cupen er at Sortland IL har dette med aktivitet, sunt kosthold og søvn som et fokusområde. Det at vi har fått dette arrangementet hit til Sortland er et godt tegn at Bama og NFF har valgt oss gjennom vår søknad og tiltakene vi gjør, sett at vi er en klubb med gode sunne holdninger og verdier, sier Fuglevik.

Denne cupen er et samarbeid mellom Bama, Norges Fotballforbund (NFF) og Eat Initiativ.

– Vi legger til rette for at ungene skal ha det artig sammen Åpen Blåbyhall går av stabelen 1. juli. Da kan barn og ungdom komme til hallen for å delta gratis på alt fra fotball til volleyball, badminton og andre aktiviteter.

Vil sette fokus på kombinasjonen

Sortland IL søkte allerede i slutten av 2018 om å få arrangere dette arrangementet, og var en av 44 idrettslag som fikk tilslag på søknaden og ble håndplukket til å få arrangere cupen i 2019.

Ifølge Fuglevik forteller at dette er en cup for barn mellom 5-6 år og 12 år.

– I tillegg til nærmere 220 kamper fordelt på to dager, vil det være en aktivitetscamp for barn og unge innen kategorien Eat, Move og Sleep. Så vil anbefale alle små og store til å ta turen tel Blåbyhallen, både for å heie på de som spiller kamp, men også for å se litt hva konseptet innebærer, og det kan kanskje være en god måte å lære dine barn og unge om viktigheten av Eat Move Sleep, sier han.

På cupens hjemmeside skrives det at de ønsker å sette fokus på kombinasjonen av kosthold, fysisk aktivitet og søvn.

– Hver for seg er de viktige, sammen er de nøkkelen til positiv forandring, heter det.

Da det i vår ble klart at Sortland IL fikk lov til å arrangere denne cupen, sa Frode Godås i NFF følgende i en pressemelding.

– Vi er glad for den mottakelse og interessen som mange klubber viser for Eat Move Sleep-konseptet. Gjennom sin søknad har Sortland synliggjort at de virkelig ønsker å være en klubb som står for gode verdier. Vi er derfor sikre på at de på forbilledlig måte kommer til å formidle Eat Move Sleep-budskapet til spillere, foreldre og nærmiljø.

– Hundrevis av dugnadstimer

Fuglevik forteller at Sortland IL har holdt på i hele år for å forberede cupen, men at de den siste tiden har intensivert arbeidet.

– Vi er veldig heldige som klubb som har så mange folk som stiller opp på hundrevis av dugnadstimer for å få dette til. Alle lag i Sortland IL, fra de yngste til de eldste, er engasjert, sier han.

Nå håper Fuglevik at Næringslivet og organisasjoner i Vesterålen skal engasjere seg dere ser det mulig, da det kommer mange tilreisende fra omliggende kommuner i Vesterålen, Lofoten, Harstad og Narvik

– Enten det er aktiviteter eller premier til loddtrekning. Dette kan være et løft for Sortland, og vi ønsker selvfølgelig at dette skal bli et årlig arrangement, konkluderer han.