Nå ligger Pizzabakeren på Sortland ute for salg

Sortland

– Vi er kommet dit at vi vil sondere markedet for å se muligheten av lokale interessenter, sa Rolf Berg Jensen i TB-J Invest som er morselskapet som eier Pizzabakeren på Sortland, til Vol tidlig i september.

Nå er altså selskapet lagt ut for salg, skriver BLV. Da Vol snakket med Berg jensen i september, gav han uttrykk for at de ønsker å selge avdelingen på Sortland fordi de mener det er bedre at lokalfolk driver restauranten, av praktiske hensyn.

– Selv i en moderne verden er avstanden mellom Bodø der vi har hovedkontoret vårt og Sortland, noe lang. Det er også et ønske om at man skal være mer til stede i den daglige driften, sa han den gang.

Pizzabakeren etablerte seg på Sortland for sju år siden og er Norges største kjede med take-away, og har 170 avdelinger over hele landet.

– Det er et veldig bra og velfungerende system, så det er ingen av de tingene som gjør at vi ikke lengre skal eie selv. Det handler mer om at vi må stikke fingeren i jorda og se at vi ikke rekker over alt, har han tidligere sagt til Vol.