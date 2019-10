Peppes Pizza neste?

Sortland

Forleden ble foretaket Vesterålspizza registrert på Sortland, der Geir Abel Ellingsen står oppført som daglig leder og styreleder.



Ifølge Brønnøysundregistrene er foretakets vedtektsfestede formål, å utvikle, realisere og drifte pizzarestaurant i Skibsgården Senter, i tillegg til annen virksomhet som naturlig hører inn under dette.

Abel Ellingsen understreker overfor Vol at han ikke kan kommentere om det er Peppes Pizza som kommer til Sortland, men han bekrefter at det skal etableres en pizzarestaurant i lokalene der Mix-kiosken holdt til. Planen er at restauranten skal åpnes en gang før jul, dersom det lar seg gjøre.

Etter det Vol erfarer, er det nettopp pizzagiganten Peppes som etter hvert tar plass i de tidligere lokalene til Mix-kiosken.

I februar 2018, skrev Vol at Peppes Pizza har vært på Sortland og sett på aktuelle lokaler. Allerede sommeren før, bekreftet daværende administrerende direktør i Peppes Pizza AS, Espen Hoff, at selskapet var godt i gang med å etablere seg på Sortland.

Selskapet var i kontakt med flere gårdeiere for en etablering. En by i vekst og positiv utvikling var noe av argumentasjonen for å etablere seg i hjertet av Vesterålen den gangen.

