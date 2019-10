Sortland SFO kan skape historie

Sortland

– Vi har blant annet barnehagens dag, sykepleiernes dag og helsefagarbeiderdagen. Vi føler oss litt glemt, så hvorfor ikke ha SFO-dagen også? spør Trine Berthelsen, styremedlem i Fagforbundet Sortland.

Dette har Fagforbundet Sortland gjort noe med, for onsdag 23. oktober arrangeres den første SFO-dagen, muligens noensinne, i Sortland. Da skal nesten 300 SFO-barn fra sju skoler i Sortland møtes til feiring.

– Vi har sjekket litt rundt, men vi finner ikke noen som har gjort det tidligere. Dermed vil SFO-dagen i Sortland, så vidt vi vet, være den første slike dagen i Norge, om ikke i verden, sier Berthelsen, til begeistring fra barna.

Roser næringslivet og oppvekstsjefen

SFO står for skolefritidsordning, og er et tilbud barna, i hovedsak, fra første til fjerde klasse har etter skoletid. Berthelsen sier at de første frøene til ideen om å arrangere en slik dag, ble sådd i februar, men at hun først kom inn i prosjektet i juni. Siden august har det vært full planlegging, som har gitt resultater.

– Hva gjør man på SFO-dagen? spør VOLs journalist noen av barna på SFO på Maurnes

– Vi drar på kino, slår Nikolai og Anine i tredje klasse og Sanna i førsteklasse fast.

– Ja, det de vet foreløpig er at vi skal på kino, og at det kanskje blir noen overraskelser, sier Berthelsen, og legger til at de har en veldig gjev sjef i Sortland.

– Oppvekstsjef Erik Strand syntes dette var en veldig god ide, og har betalt for skyssen til og fra kinoen, samt en del av kinobillettene. Fagforbundet tar resten av utgiftene. All ære til oppvekst som har støttet oss, slår hun fast.

Hun gir også mye ros til næringslivet i Sortland, ved Holmøy, Kiwi, Rema 1000, Extra og Polarkraft for å ha sponset mat og refleksvester som barna skal få i morgen.

– De fleste barna synes det er veldig morsomt å lage mat, og dermed skal alle SFO-ene i Sortland få ingredienser slik at de kan lage maten som vi skal spise på Kulturfabrikken i morgen, sier styremedlemmet, som også er SFO-leder ved Maurnes SFO.

– Litt som at alle er tvillinger

Berthelsen håper at SFO-dagen kan bli en artig dag, både for barna og for de ansatte ved SFO-ene i Sortland. Hun håper at dette kan bli en årlig feiring, og ser muligheter for at barna etter hvert kan være med på å bestemme hva de skal gjøre på SFO-dagen.

– Hvis dere skulle bestemt hva alle barna på SFO skulle gjøre til neste år, hva skulle dere gjort da? spør VOLs journalist Nikolai, Anine og Sanna.

– Lekeland, utbryter Nikolai, og Sanna er helt enig.

– Vi kunne dratt på bowling, og da kunne vi spist slush, legger han til, noe Anine er helt enig i.

– Hva synes dere om at så mange barn som går på SFO i Sortland skal feire bursdagen til SFO i morgen?

– Det blir jippi! slår Sanna fast, noe Nikolai og Anine er enige i.

– Blir det litt som at alle har bursdag på samme dag?

– Ja, litt som at alle er tvillinger, konstaterer Sanna.